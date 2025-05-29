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Квартиры с террасой в Municipality of Agia Varvara, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Айия-Варвара, Афины, Греция Предлагаю…
$345,600
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Varvara, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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