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Инвестиционная недвижимость в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

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1 объект найдено
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция. в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
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Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви Цена …
$2,54 млн
НДС
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Застройщик
DC Constructions
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