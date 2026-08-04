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Аренда домов на сутки в Municipality of Aegina, Греция

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Эгина
3
5 объектов найдено
House for rent in Aegina center в Эгина, Греция
House for rent in Aegina center
Эгина, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Краткосрочный дом в Эгине, в 7,4 милях от храма Афаии. Кондиционированное жилье находится в …
Цена по запросу
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Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina в Агиа Марина, Греция
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Агиа Марина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Каменный дом в аренду с видом на море 126 кв. м в Agia Marina AeginaОн имеет 3 спальни, гост…
Цена по запросу
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For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. в Municipality of Aegina, Греция
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Для аренды традиционного каменного отдельно стоящего дома площадью 70 кв.м. в районе Джаннак…
Цена по запросу
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House for rent in Aegina center в Эгина, Греция
House for rent in Aegina center
Эгина, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Краткосрочный арендный дом в Эгине предлагает однокомнатную квартиру с ванной комнатой. Недв…
Цена по запросу
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Apartment 40 sq.m. in Marathon, Aegina with unlimited sea view в Эгина, Греция
Apartment 40 sq.m. in Marathon, Aegina with unlimited sea view
Эгина, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартира 40 кв.м. в Марафоне, Эгина с неограниченным видом на море, идеально подходит для ле…
Цена по запросу
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