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Квартиры с видом на горы в Polichni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 135 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$247,711
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Polichni Municipal Unit, Греция

с видом на море
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