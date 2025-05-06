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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 580 м² в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коммерческое помещение 580 м²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Korinthia: Korinthia 580 Sq.m., 6 Bedrooms, Gro…
$372,394
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Отель 241 м² в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Отель 241 м²
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в одном из самых живописных мест Пелопоннеса-Трикала Коринфияс. Отель состо…
$536,424
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Агентство
Grekodom Development
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