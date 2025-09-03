Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Tithorea
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Tithorea, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. …
$643,742
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$292,610
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tithorea, Греция

