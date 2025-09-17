Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Stavroupoli Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 415 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой,…
$585,220
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти