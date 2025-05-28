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Дома с видом на море в Municipal Unit of Saronikos, Греция

виллы
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таунхаусы
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7 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$386,185
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$516,653
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
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Grekodom Development
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Дом 4 комнаты в Лутра Ореас Еленис, Греция
Дом 4 комнаты
Лутра Ореас Еленис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
В окружении великолепного природного ландшафта, с панорамным видом на Саронический залив и в…
$316,281
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Sideris Real Estate
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Дом 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Ano Almyri, отдельно стоящий дом 300 кв.м. на 3 уровнях, состоящий из: полуподвал 120 кв.м, …
$227,844
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Агентство
Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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