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Квартиры в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Мораиитика, Греция
Квартира 1 комната
Мораиитика, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$94,383
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Мораиитика, Греция
Квартира 2 комнаты
Мораиитика, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 37 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$101,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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