  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

виллы
45
коттеджи
12
таунхаусы
4
12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла сост…
$2,68 млн
Вилла 11 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$3,03 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$506,858
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,61 млн
Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$936,353
Вилла 12 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Цена по запросу
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,85 млн
Вилла 8 комнат в Агиос Эмилианос, Греция
Вилла 8 комнат
Агиос Эмилианос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,34 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$474,029
Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,33 млн
Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,10 млн
