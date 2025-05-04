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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$452,608
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$676,619
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$500,997
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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