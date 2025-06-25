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Виллы в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Kamena Vourla Municipality, Греция
Вилла
Kamena Vourla Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$157,087
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Вилла в Kamena Vourla Municipality, Греция
Вилла
Kamena Vourla Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/4
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$693,029
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Вилла в Kamena Vourla Municipality, Греция
Вилла
Kamena Vourla Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. К…
$144,381
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

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