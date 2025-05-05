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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 203 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,41 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 144 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$767,151
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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