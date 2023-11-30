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Виллы в Municipal Unit of Antirrio, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Platanite, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Platanite, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€530,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Antirrio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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