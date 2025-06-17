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Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Antirrio, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Nafpaktia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nafpaktia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$3,23 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Antirrio, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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