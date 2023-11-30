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Квартиры в Марафон, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с Spalni в Марафон, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Марафон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Code: 1198 - Marathon FOR SALE Maisonette with total surface of 150 sq.m. 3 levels. It consi…
€142,000
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