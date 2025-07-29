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Долгосрочная аренда офисов в Македонии и Фракии, Греция

Kavala Municipality
13
Кавала
13
13 объектов найдено
Офис 250 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 250 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Этаж 2
Кавала, Центр: Коммерческий этаж арендованный (офисы) 250 кв.м. фасад расположен на 2-м этаж…
$841
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Офис для аренды 35 кв.м. на 1-м этаже на лифте. Он состоит из 1 пространства …
$421
в месяц
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Офис 49 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 49 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
Cavala, Center: арендовано отремонтировано через письменный стол 49 кв.м. на 3-м этаже с лиф…
$464
в месяц
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Офис 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
Кавала, Центр: Арендованный офис 50 кв.м. на 2-м этаже без лифта, в очень центральной точке.…
$274
в месяц
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Офис 46 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 46 м²
Kavala Municipality, Греция
Площадь 46 м²
Этаж 4
Кавала, Центр: Офис площадью 46 кв.м. расположен на 4-м этаже здания с лифтом в центре город…
$465
в месяц
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Офис 50 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 50 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Кавала, Центр: Офис площадью 50 кв.м. сдается в очень хорошем состоянии, в самой центральной…
$631
в месяц
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Офис 120 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 120 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4
Кавала, Центр: Арендован офис площадью 120 кв.м, который расположен на 4-м этаже здания, в о…
$841
в месяц
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Офис 67 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 67 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Кавала, Центр: офис площадью 67 кв.м. сдается в аренду, расположен на 2-м этаже здания в оче…
$754
в месяц
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Офис 200 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 200 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 12
Площадь 200 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Офисы площадью 200 кв.м. сдаются в аренду в центральном и привилегированном м…
$2,313
в месяц
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Офис 35 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 35 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Арендованный отремонтированный офис площадью 35 кв.м. на 1-м этаже с лифтом с…
Цена по запросу
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Офис 40 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 40 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Cavala, Center: арендован через стол 40 кв.м. на 1-м этаже. Состоит из 1 пространства. В зда…
$421
в месяц
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Офис 70 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 70 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
Центральный офис, 70 кв.м. 1-й этаж с ANSER. Имеет 3 пространства. Кухня WC. Он расположен в…
$578
в месяц
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Офис 30 м² в Kavala Municipality, Греция
Офис 30 м²
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Кавала, Центр: Офис арендуется в 30 кв.м. на 2-м этаже в очень центральной точке. Он состоит…
$263
в месяц
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