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Виллы в Лутракионе, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 5 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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Sideris Real Estate
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