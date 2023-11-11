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Виллы в Лутракион, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 509 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€950,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутракион, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 268 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€999,000
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