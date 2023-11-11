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Отели в Лутракион, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
Realting.com
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