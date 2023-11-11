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Коммерческая недвижимость в Лутракион, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спален с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коммерческая 5 спален с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 486 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы. У объекта ест…
€320,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Комерческое помещение которые в данный момент сдается в аренду и приносить владельцу ежемеся…
€900,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлогается на продажу незавершенный отель в районе Лутраки Гостиница состоит из : цокольно…
€6,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 340 кв.м в Лутраки. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается…
€620,000
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