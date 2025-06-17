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Коттеджи в Lixouri Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Лоукерата, Греция
Коттедж 1 комната
Лоукерата, Греция
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
$97,932
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Lixouri Municipality, Греция

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