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Коттеджи в Liti, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Liti, Греция
Коттедж 4 спальни
Liti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€345,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Liti, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Liti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€500,000
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