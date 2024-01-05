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Realting.com
Греция
Коммерческая
Лимин-Херсонису
Коммерческая недвижимость в Лимин-Херсонису, Греция
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11
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32 объекта найдено
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Коммерческая 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
6
162 м²
5
Фантастическая инвестиционная возможность: Шесть уютных квартир площадью 162 м2 на первом эт…
€249,000
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Grekodom Development
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Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
54
1 000 м²
1
Продается отель не далеко от моря в районе Ираклион, на Крите! Отель состоит из шесть здании…
€1,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 20 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лимин-Херсонису, Греция
20
1 150 м²
1
Предлагается на продажу полностью функциональный отель на 20 номеров в Ираклионе, Крит. Расп…
€2,00 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 11 комнат с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
11
480 м²
1
Предлагается набизнес по аренде квартир в Лименасе, Херсониссос, префектура Ираклион. Распол…
€900,000
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Grekodom Development
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Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
30
1 400 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
225 м²
1
Предлагается на продажу бизнес - стоматологическая клиника в самом организованном туристичес…
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 8 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
8
400 м²
1
Предлагается к продаже уникальный мини-бутик-отель в очаровательной традиционной критской де…
€1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 54 комнаты с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Koutouloufari, Греция
54
2 000 м²
1
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€2,20 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
900 м²
1
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на лес. Недвижимо…
€820,000
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Grekodom Development
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Отель 42 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимин-Херсонису, Греция
42
1 411 м²
1
Предлагается к продаже отель на 42 номера в Лименасе, Херсониссос. Общая площадь помещения 1…
€2,50 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
200 м²
4
Предлагается на продажу бизнес всего в 10 метрах от моря, в одном из крупнейших туристически…
€950,000
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат
Лимин-Херсонису, Греция
18
1 200 м²
1
Продается гостиница площадью 1200 кв.м на Крите. Гостиница расположена на 4 уровнях и состои…
Цена по запросу
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Отель 12 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
12
350 м²
1
Продаётся гостиница, состоящая из 12 квартир по 40 кв.м каждая.Отель расположен в центре гор…
Цена по запросу
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Коммерческая 12 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Лимин-Херсонису, Греция
12
760 м²
4
Предлагаем на продажу комплекс, состоящий из 12 апартаментов и магазина. Комплекс, площадью …
€1,20 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море
Лимин-Херсонису, Греция
1
400 м²
1
Продается здание площадью 400 кв.м на набережной популярного туристического городка, недалек…
€5,00 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
1
750 м²
1
Предлагается на продажу бизнес, состоящий из трех вилл со своими бассейнами: Виллы по 216 кв…
€3,50 млн
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Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
700 м²
1
Продается бизнес, примерная квадратура земельного участка 1000 кв.м, площадь застройки 700 к…
€2,00 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на горы
Херсониссос, Греция
1
2 800 м²
1
Продается детский лагерь общей площадью 2800 кв.м в регионе Херсониссос. Лагерь имеет большу…
€3,20 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы
Херсониссос, Греция
1
240 м²
1
Продается инвестиционный объект на первой береговой линии моря. Общая площадь объекта 240 кв…
€1,40 млн
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Коммерческая 8 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
8
270 м²
1
Продается Бизнес в городе Херсониссос не далеко от моря. Инвестиционный объект состоит из 8 …
€400,000
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Коммерческая 11 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
11
600 м²
4
Продается бизнес общей площадью 800 кв.м, состоящий из комплекса из 11 апартаментов, а также…
€600,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Piskopiano, Греция
1
180 м²
1
Продается бизнес с разрешением на открытие ресторана, есть возможность сменить данную лиценз…
€363,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
650 м²
1
Продается четырехэтажное здание площадью 650 кв.м. в Херсонисосе, Крит. Здание не завершено …
€318,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 спальня с видом на город
Херсониссос, Греция
2
1
350 м²
1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 350 кв.м. на Крите. Каменное здание функцио…
€630,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
1
129 м²
1
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…
€290,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1
80 м²
1
Предлагается к продаже бизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадь бизнесас…
€205,000
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
1
580 м²
1
Предлагается на продажу комплекс из 14 квартир в порту Херсониссос. Комплекс площадью 580 кв…
€1,70 млн
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Grekodom Development
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Отель 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
14
680 м²
1
Продается отель рядом с пляжем в туристическом районеХерсониссос. Отельпостроен на участке п…
€1,80 млн
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Коммерческая 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Херсониссос, Греция
1
148 м²
1
Продается инвестиционная недвижимость в центре города Херсониссос в 150 метрах от моря! Недв…
€175,000
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Коммерческая 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
6
240 м²
1
Продается инвестиционная недвижимость, расположенная в туристическом курортном поселке Херсо…
€300,000
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