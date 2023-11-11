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Квартиры в Лименария, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Spalni в Лименария, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Полуподвальная квартира 108 кв.м. в районе Лименария в Тасосе. Он имеет гостиную, две спальн…
€60,000
Realting.com
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