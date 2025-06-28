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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Лесбос, Греция

Municipality of Western Lesvos
4
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3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Птероунта, Греция
Коттедж 4 комнаты
Птероунта, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
$203,442
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Коттедж 2 комнаты в Вриса, Греция
Коттедж 2 комнаты
Вриса, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
$115,090
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скала-Эресу, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,16 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Лесбос, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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