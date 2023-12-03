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Коттеджи в Lemnos Municipality, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната с furnishings в Livadochori, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Livadochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Kaspakas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kaspakas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
€265,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Lemnos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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