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Виллы с видом на горы в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Legrena, Греция
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Legrena, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Discover Your Dream Home by the Aegean Sea! Located  40 km from the heart of Athens and j…
$8,56 млн
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Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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