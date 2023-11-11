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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Ласити, Греция

District of Agios Nikolaos
61
Айос-Николаос
24
сообщество
10
Municipality of Kalon Chorion
7
Сообщество Брачаси
7
Municipality of Ierapetra
6
District of Sitia
5
Municipality of Agios Ioannis
5
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86 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Сития, Греция
Коммерческая 1 комната
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 586 м²
Количество этажей 1
Комплекс апартаментов площадью 2.586 кв.м на продажу в Ситии. Данный комплекс построен на уч…
Цена по запросу
Отель 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 179 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
Отель 1 комната в Sisi, Греция
Отель 1 комната
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Объект состоит из 4 этажей общей площадью около 700 кв.м и включает 12 двухкомнатных квартир…
€2,67 млн
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
€1,16 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Ierapetra, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается пекарня площадью 165 м² и дом площадью 170 м² на участке площадью 4100 м² недалеко…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€4,30 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. Недвиж…
€855,000
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 145 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажустаринный отель в очаровательной деревне Плака, Лассити.Имеет неогран…
€2,80 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 511 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
€540,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажукомплекс из 6 квартир в Милато, Лассити. Комплекс построен в 1983 год…
€270,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение на первом этаже продается в Элунде, в отличным окружением и хорошей и…
€73,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Elounda, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается комплекс апартаментов в Элунде! Комплекс состоит из первого и второго этажей с 2 к…
€480,000
Отель 42 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 42
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Отель 11 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 11
Количество этажей 1
3-звездочный отель расположен в нескольких шагах от города Агиос Николаос, построенный на ск…
Цена по запросу
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 5 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается земельный участок, пригодный для бизнеса в Агиос Николаос. Земельный участок включ…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Sisi, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продаются два магазина в прибрежном, курортном посёлке острова Крит. Магазины находятся на н…
€400,000
Отель 35 комнат с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€4,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на острове Крит. Помещение, площадью 150 кв.м, функционируе…
€250,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vainia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vainia, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. На первом этаже здания расположено комм…
€900,000
Отель 37 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в периферия Крит, Греция
Отель 37 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
периферия Крит, Греция
Комнаты 37
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 3000 кв.м на острове Крит. Гостиница состоит из 37 номеров с од…
€6,50 млн
Отель 10 комнат с furnishings в Municipality of Kalamafka, Греция
Отель 10 комнат с furnishings
Municipality of Kalamafka, Греция
Комнаты 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Проект комплекса вилл был задуман владельцами и притворен в жизнь с любовью и трепетным отно…
€1,90 млн
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
€1,30 млн
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
€1,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Выставлена на продажу территория в 14.000 кв.м с одним коммерческим зданием в 840 кв.м и 2-м…
€3,00 млн
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Сития, Греция
Коммерческая 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Сития, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
€280,000
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 17
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в центре элитного курортного поселка в регионе Лассити. Гостиница имеет …
€3,15 млн
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Elounda, Греция
Отель 28 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Elounda, Греция
Комнаты 28
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
На фоне первозданной природной красоты Северного Крита, над морем Критского залива, в 2002 г…
€8,40 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 270 кв.м в префектуре Лассити. Бизнес состоит из пяти апартаментов…
€500,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается магазин на первой линии с выходом на набережную в самом сердце Агиоса Николаоса. И…
€670,000
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Elounda, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Elounda, Греция
Комнаты 29
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс "Апарт отель" общей площадью 1100 кв.м в Элунде. Комплекс сос…
€3,50 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Ласити

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