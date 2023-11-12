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Квартиры в Лариса, Греция

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32 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€95,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€115,000
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 4 спальни с видом на горы в Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€89,900
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 59 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€117,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€110,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€110,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€125,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€230,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€75,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€150,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
€70,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 81 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Larissa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на третьем эт…
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€110,000

Параметры недвижимости в Лариса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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