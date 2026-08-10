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Отели в периферийной единице Лакония, Греция

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2 объекта найдено
Отель 2 577 м² в Геролименас, Греция
Отель 2 577 м²
Геролименас, Греция
Площадь 2 577 м²
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мор…
$4,19 млн
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Отель 180 м² в Китта/Коита, Греция
Отель 180 м²
Китта/Коита, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается отель площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Отель расположен на 3уровнях. Ц…
$377,827
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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