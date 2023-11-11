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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Лакония, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 5 спален с Spalni в Йитион, Греция
Коммерческая 5 спален с Spalni
Йитион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Property Code: 1389 - FOR SALE renovated 5 Bedrooms, on the facade Building of total surfac…
€220,000
Отель 1 комната с furnishings в Номия, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Номия, Греция
Комнаты 1
Площадь 728 м²
Количество этажей 1
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€950,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Asopos, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Asopos, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
€2,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kyparissos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kyparissos, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 577 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
€3,90 млн
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