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Земельные участки в Корони, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Харакопио, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Харакопио, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок находится в городе Коронив Месинии на побережье залива Месиниакос крупный морской ку…
€175,000
в месяц
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Grekodom Development
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