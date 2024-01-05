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Коттеджи в сообщество, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€96,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€800,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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