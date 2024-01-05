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Жильё в сообщество, Греция

дома
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25 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
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Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
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Вилла 8 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€925,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€600,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€3,15 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€600,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 135 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€685,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Elounda, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
Число комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания близнеца. Виллы квадратурай в 190 кв.м каждая, расположены на земельном…
€1,44 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Вилла площадью 295 м2 располагает 4 спальнями (одна из них - отдельная студия), в которых мо…
€2,56 млн
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пано Элунда, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пано Элунда, Греция
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€96,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€800,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 38 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…
€1,000,000
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Параметры недвижимости в сообщество, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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