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25 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
100 м²
1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 100 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
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Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
5
6
632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
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Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
8
1 200 м²
1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
8
5
740 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
9
5
220 м²
2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
€2,14 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
6
4
280 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€925,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
3
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,00 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
3
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
302 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€600,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
4
2
220 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€3,15 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
172 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
150 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€600,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
4
2
135 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 135 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€685,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Elounda, Греция
1
380 м²
1
Продаются два здания близнеца. Виллы квадратурай в 190 кв.м каждая, расположены на земельном…
€1,44 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
6
3
295 м²
1
Вилла площадью 295 м2 располагает 4 спальнями (одна из них - отдельная студия), в которых мо…
€2,56 млн
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пано Элунда, Греция
5
300 м²
1
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
5
4
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
6
6
230 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
3
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€96,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€800,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
2
1
38 м²
1/1
Продается квартира площадью 38 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€105,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
1
170 м²
1
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…
€1,000,000
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