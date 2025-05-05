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Виллы с садом в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$237,833
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OWNERS Proptech S.A
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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