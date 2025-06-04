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Виллы с бассейном в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
59
Kavala Municipality
14
Кавала
4
Nestos Municipality
10
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный вид н…
$5,15 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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