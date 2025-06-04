Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Кавала
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
59
Kavala Municipality
14
Кавала
4
Nestos Municipality
10
Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Заркадия, Греция
Вилла 4 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Цоко…
$167,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный вид н…
$5,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти