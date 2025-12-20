Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kavala Municipality
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Kavala Municipality, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Палио, Греция
Вилла 6 комнат
Палио, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 182 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из одной…
$1,02 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Kavala Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
