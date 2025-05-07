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Долгосрочная аренда домов в Kavala Municipality, Греция

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Палио, Греция
Дом 3 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
DAILY LEASE € 130. MONTHLY LEASE € 2,500 3 SUMMER MONTHS RENTAL € 7.000 SEMI-HIRE RENT € 10.…
$136
в месяц
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Дом 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Kavala, Kipoupoli: For rent from 1 OCTOBER to 31 MAY the lower floor of a duplex house of 90…
$315
в месяц
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Дом 2 комнаты в Крионери, Греция
Дом 2 комнаты
Крионери, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Filippi, Kryoneri: Detached house for rent 62sq.m on a plot of 781sq.m.. It consists of 2 be…
$340
в месяц
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Дом 5 комнат в Палио, Греция
Дом 5 комнат
Палио, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 1
SEZON 10000 €. DAILY RENTAL 300 EURO PER NIGHT. PRICE FOR 8 PERSONS. EXCELLENT VILLA FULL…
$315
в месяц
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Дом 2 комнаты в Палио, Греция
Дом 2 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
DAILY LEASE € 130. HOSPITALS 6 PERSONS. HOUSE FOR RENT 100 SQ.M. IN PALAIO TSIFLIKI, KAVALAS…
$136
в месяц
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