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Отели в Meteora Municipality, Греция

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1 объект найдено
Отель 4 000 м² в Meteora Municipality, Греция
Отель 4 000 м²
Meteora Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
$2,19 млн
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Grekodom Development
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