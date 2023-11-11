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Виллы в периферийная единица Янина, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Янина, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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