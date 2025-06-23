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Виллы с видом на горы в периферийной единице Янина, Греция

Ioannina Municipality
5
Zagori Municipality
3
Янина
4
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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Lingiades, Греция
Вилла 6 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
$760,870
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Вилла 5 комнат в Leptokaria, Греция
Вилла 5 комнат
Leptokaria, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$403,251
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Янина, Греция

с гаражом
Недорогая
Элитная
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