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Коммерческая недвижимость в Ioannina Municipality, Греция

Янина
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6 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Tsepelovo, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Tsepelovo, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
€1,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Lingiades, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Lingiades, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 210 кв.м в Эпире. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
€230,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продаётся первый этаж исторического здания, охарактеризованного памятником архитектуры и гра…
€1,000,000
Отель 1 комната с furnishings в Kallirroi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kallirroi, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
€1,90 млн
Отель 1 комната с furnishings в Kipoi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Kipoi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница, которая состоит из 3-х зданий (17 номеров - 38 комнат). Гос…
€1,40 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 625 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€1,000,000

Типы недвижимости в Ioannina Municipality

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