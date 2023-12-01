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Земельные участки в Igoumenitsa Municipality, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Argyrotopos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Argyrotopos, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подв…
€1,000,000
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