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Виллы с видом на горы в Gouves Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$602,545
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит.Откройте для себя роскошь и спо…
$924,161
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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