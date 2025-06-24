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Таунхаусы с видом на горы в Gouves Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 4/1
Предлагается к продаже: Современная полудетачная мезонин в муниципалитете Херсониссос, Иракл…
$459,706
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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