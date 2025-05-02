Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Gouves Municipal Unit, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже комфортабельный и уютный дом для большой семьи, расположенный на севе…
$659,354
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти