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Квартиры с видом на горы в Gouves Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Квартира у Моря с Панорамным Видом – Северо-Запад Ираклиона, КритРедкая возможность приобрес…
$206,659
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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