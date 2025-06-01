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Квартиры с бассейном в Gerakas Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира в Municipality of Pallini, Греция
Квартира
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 133 м²
$565,245
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Параметры недвижимости в Gerakas Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
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