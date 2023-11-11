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Жильё в Георгиополис, Греция

дома
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10 объектов найдено
Дом в Георгиополис, Греция
Дом
Георгиополис, Греция
Этот уютный дом на продажу в Ханья Крит расположен на более чем 2 этажах и расположен недале…
€330,000
Дом в Георгиополис, Греция
Дом
Георгиополис, Греция
Этот современный мезонет на продажу в Ханья Крит расположен на более чем 2 этажах и располож…
€345,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Likotinerea, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Likotinerea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
€330,000
Дом 4 спальни в Likotinerea, Греция
Дом 4 спальни
Likotinerea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Это уникальный дом на продажу в Ханье, Крит, расположенный в Селии, небольшой деревне недале…
€395,000
Дом в Георгиополис, Греция
Дом
Георгиополис, Греция
Эта фантастическая квартира на продажу в Ханье, Крит, расположена в небольшой тихой деревне …
€138,000
Дом 3 спальни в Maza, Греция
Дом 3 спальни
Maza, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Удивительная каменная вилла на продажу в Маза, Апокоронас, которую можно охарактеризовать ка…
€455,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Георгиополис, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Георгиополис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€410,000
Дом 1 спальня в Likotinerea, Греция
Дом 1 спальня
Likotinerea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
This amazing stone built house for sale in Apokoronas, is located in the village of Kalamits…
€110,000
Дом 3 спальни с Spalni в Likotinerea, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Likotinerea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти совершенно новые виллы на продажу в Апокоронасе, Ханья, будут построены в деревне Селия …
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Георгиополис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Георгиополис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€300,000
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